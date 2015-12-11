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مقتل عدد من قيادات داعش بعد ضربة جوية عراقية فى الفلوجة

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مقتل عدد من قيادات داعش بعد ضربة جوية عراقية فى الفلوجة مقتل عدد من قيادات داعش بعد ضربة جوية عراقية فى الفلوجة

>أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الجمعة ان قياديين من تنظيم داعش قتلوا فى ضربات للطيران العراقى استهدف اجتماعا للتنظيم فى احد المناطق التابعة لقضاء الفلوجة 60 كيلومترا غربى بغداد.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية "قامت مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع صقور الجو الأبطال وبناءا على معلومات استخبارية دقيقة باستهداف اجتماع لقادة عصابات داعش الإرهابية فى حى نزال فى مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار".

وتابع البيان أن الحادث "اسفر عن مقتل وزير الحرب فى عصابات داعش المكنى بأبو زياد الحميرى وما يسمى بوالى الانبار المكنى أبو اسعد ومسؤول الاتصال المكنى أبو زينب والمسؤول الأمنى المكنى أبو فاطمة ومسؤول الانتحاريين أبو نادية فضلاً عن قتل العديد من الإرهابيين".

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