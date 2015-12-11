النظام السورى يشن هجوما عنيفا على مدينتى "داريا والمعضمية" بالغوطة الغربية

>شنت قوات النظام السورى هجوما عنيفا على مدينتى "داريا" و"معضمية الشام" فى الغوطة الغربية اليوم الجمعة، ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن لجان التنسيق المحلية فى سوريا قولها " إن قوات النظام مدعومة بالدبابات وكاسحة ألغام، نفذت هجوما على المدينتين من الجهة الغربية والجنوبية، بالتزامن مع استهدافهما بالبراميل المتفجرة ".

من جانبه، قال المجلس المحلى فى مدينة داريا " إن الطائرات ألقت أمس 14 برميلا متفجرا و4 صواريخ أرض -أرض، بالإضافة إلى عشرات قذائف المدفعية والدبابات والأسطوانات المتفجرة على المدينة ، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى ".

من جهته، أكد المركز الإعلامى فى مدنية "معضمية الشام" أن اشتباكات عنيفة وقصف شهدتها الجبهة الغربية لمعضمية الشام وداريا وجبهة "الفصول" و"الشياح" فى محاولة من قوات النظام التقدم، مدعوما بكاسحة ألغام روسية وعدد من الدبابات، مشيرا إلى أن 8 براميل متفجرة ألقيت على المدينة و4 صواريخ من نوع جهنم.