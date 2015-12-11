قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 8 فلسطينيين من مخيم طولكرم شمال الضفة

>اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الجمعة، 8 مواطنين فلسطينيين من مخيم طولكرم وضاحيتى "ذنابة" و"اكتابا" شرق مدينة طولكرم، شمالَ غربى الضّفّةُ الغربيّة المحتلة، وقرية شوفة الواقعة إلى الجنوب من المدينة.

وقال مصدر أمنى فلسطينى إن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت منازل المواطنين فى تلك المناطق واعتقلت المواطنين الثمانية، وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أعلنت أمس إصابة 8 شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى المواجهات التى اندلعت على أراضى جامعة فلسطين التقنية- خضورى غرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى قد انسحبت من وسط مدينة طولكرم بعد احتلالها فجر اليوم وفرضت حصارا محكما على المدينة وأغلقت جميع مداخلها وضواحيها بالسواتر الترابية والمكعبات الأسمنتية.