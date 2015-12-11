روسيا: مستقبل الأسد يحدده الشعب السورى

>قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الجمعة إن مستقبل الرئيس السورى بشار الأسد أمر يحدده الشعب السورى معلقا على بيان أصدرته المعارضة السورية بعد محادثات أجرتها على مدى يومين فى الرياض.

واتفق المجتمعون فى العاصمة السعودية من نشطاء سياسيين وفصائل معارضة أمس الخميس على تكوين فريق موحد للإعداد لمحادثات سلام مقترحة مع حكومة الأسد لكنهم أصروا على ضرورة تنحى الرئيس السورى.

وقال بيسكوف للصحفيين فى مؤتمر عبر الهاتف "مستقبل الأسد يجب أن يناقشه السوريون أنفسهم وليس روسيا، وتابع "الجهود تنصب الآن على وضع قوائم بالمنظمات التى تعتبر إرهابية وتلك التى تعتبر معارضة معتدلة يمكنها بل وينبغى لها أن تكون جزءا من التسوية السياسية... توجد خلافات بين دول معينة والمواقف تتقارب."