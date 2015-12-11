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قوات الاحتلال تقتل فلسطينيا بزعم محاولته دهس جنود إسرائيليين فى جنين

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قوات الاحتلال تقتل فلسطينيا بزعم محاولته دهس جنود إسرائيليين فى جنين قوات الاحتلال تقتل فلسطينيا بزعم محاولته دهس جنود إسرائيليين فى جنين
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، النار على فلسطينى، عند حاجز الجلمة قرب جنين، بزعم إطلاقه النار على الحاجز ومحاولة دهس جنود الجيش الإسرائيلى، وذلك وفق ما قالت سكاى نيوز فى خبر عاجل.

كانت الشرطة الإسرائيلية، قد أعلنت أن 3 إسرائيليين جرحوا أمس الخميس، فى عملية دهس بالقرب من قرية اللبن بالضفة الغربية المحتلة مشيرة إلى أن المهاجم لاذ بالفرار.


>- قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 8 فلسطينيين من مخيم طولكرم شمال الضفة

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مصر 365

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