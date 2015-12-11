إغلاق 7 ملاهى ليلية وضبط 6 حالات تحريض على الفسق فى حملة أمنية بالجيزة

واصلت إدارة مكافحة جرائم الأداب، بالتنسيق مع شرطة السياحة، حملاتها الأمنية على الملاهى الليلية بالجيزة، لضبط المخالفات.

وأسفرت الحملة عن إغلاق 7 ملاهى ليلية لمخالفتها اشتراطات الترخيص، بالإضافة إلى تحرير 35 مخالفة، وضبط 6 حالات تحريض على الفسق.

شارك فى الحملة التى تم شنها بإشراف العميد عماد عكاشة، مدير مباحث الآداب بالجيزة، عدد كبير من الضباط منهم المقدم تامر فاروق والمقدم محمد دبوس والرائدان محمد سعيد وأحمد أبو السعود، من إدارة مكافحة جرائم الآداب، كما شارك من شرطة السياحة العميد أحمد كشك والمقدم أحمد عز والمقدم وليد بدر.

يذكر أنه تم تكثيف الحملات الأمنية على الملاهى الليلية والمنشات السياحية بعد حادث حرق ملهى ليلى بالعجوزة على يد 4 أشخاص مما أسفر عن مقتل 17 شخصا.

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