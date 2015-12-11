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مباحث تموين أسيوط تضبط لحوما مذبوحة خارج المجازر الحكومية

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مباحث تموين أسيوط تضبط لحوما مذبوحة خارج المجازر الحكومية مباحث تموين أسيوط تضبط لحوما مذبوحة خارج المجازر الحكومية
تمكن ضباط مباحث تموين أسيوط، بالتعاون مع مديرية والصحة، والطب البيطرى، من ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك خلال حملة أمنية لضبط اللحوم الفاسدة.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من العميد عصام أبو شقة مدير مباحث التموين يفيد بضبط "ف.ع.ث"- مقيم شارع الجمهورية ديروط صاحب محل جزارة كائن بذات الناحية، وبحوزته 150 كيلو من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومى، كما تم ضبط "ب.ح.ع"- ومقيم أبو الهدر ديروط صاحب محل جزارة كائن بذات الناحية، وبحوزته 20 كيلو من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومى.

كما تم ضبط 8 كيلو من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومى بمحل جزارة كائن نزلة سرقنا ديروط، وفر صاحب المحل هاربا حال رؤيته للقوات، وضبط 12 كيلو من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومى بمحل جزارة كائن بناحية امشول ديروط، وفر صاحبه هاربا حال رؤيته للقوات، وضبط صاحب محل جزارة كائن بناحية أبو الهدر ديروط ، وبحوزته 8 كيلو من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجازر ، وضبط "س.ا.ج"، ومقيم ببلاو– ديروط صاحب محل جزارة كائن بذات الناحية، وبحوزته 3 كيلو من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومية.
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مصر 365

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