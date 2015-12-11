الأهلي يعفي 6 لاعبين من ودية بورتو

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة البرتغالي جوزية بيسيرو إعفاء 6 لاعبين من المشاركة في مباراة بورتو الودية.

واستقر بيسيرو على استبعاد أحمد عادل عبد المنعم، محمد حمدي زكي، عمرو جمال، حسام عاشور، أحمد عبد الظاهر وأحمد حجازي .

وسيخوض الأهلي مباراة ودية عصر يوم السبت، مع نظيره فريق بورتو، استعدادا لاستئناف الدوري بعد التوقف الذي دام قرابة الأربعين يوما.

إعفاء عبد المنعم، حمدي زكي، حسام عاشور وأحمد عبد الظاهر جاء بسبب الإصابات التي يعانون منها بالفترة الحالية، فيما فضل بسيرو استبعاد أحمد حجازي من اللقاء رغم عودته من الإصابة، لإراحته قبل مباراة سموحة.

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره سموحة، يوم الخميس المقبل والموافق 17 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.