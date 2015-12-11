نادى طنطا الرياضى يناقش دور الدراما السورية فى الفن المصرى مساء اليوم

ينظم نادى طنطا الرياضى، مساء اليوم الجمعة، ندوة فنية ثقافية بالتعاون مع شركة سياحة بعنوان "دور الدراما السورية في الفن المصرى".

وتستهدف الندوة التعريف بأهمية الفن السورى ومدى اندماجه بالفن المصرى والتأثير الثقافى بين البلدين، والعمل علي دعم السياحة الداخلية والخارجية.

كما تستهدف الندوة تفعيل النشاط الثقافى والسياحى ودعم الاقتصاد الوطنى بحضور عدد من الفنانين السوريين منهم فراس إبراهيم ، وفراس نعناع ، والكاتب والسيناريست محمد خير الحلبى.

وتشهد الندوة سحب على جوائز قيمة للمشاركين فى الندوة منها رحلات مجانية لحث المواطنين على تدعيم وتنشيط السياحة المصرية.