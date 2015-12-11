أخبار عاجلة

وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نادى طنطا الرياضى يناقش دور الدراما السورية فى الفن المصرى مساء اليوم

Google+ Print
نادى طنطا الرياضى يناقش دور الدراما السورية فى الفن المصرى مساء اليوم نادى طنطا الرياضى يناقش دور الدراما السورية فى الفن المصرى مساء اليوم
ينظم نادى طنطا الرياضى، مساء اليوم الجمعة، ندوة فنية ثقافية بالتعاون مع شركة سياحة بعنوان "دور الدراما السورية في الفن المصرى".

وتستهدف الندوة التعريف بأهمية الفن السورى ومدى اندماجه بالفن المصرى والتأثير الثقافى بين البلدين، والعمل علي دعم السياحة الداخلية والخارجية.

كما تستهدف الندوة تفعيل النشاط الثقافى والسياحى ودعم الاقتصاد الوطنى بحضور عدد من الفنانين السوريين منهم فراس إبراهيم ، وفراس نعناع ، والكاتب والسيناريست محمد خير الحلبى.

وتشهد الندوة سحب على جوائز قيمة للمشاركين فى الندوة منها رحلات مجانية لحث المواطنين على تدعيم وتنشيط السياحة المصرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365