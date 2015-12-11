بالصور.. نائب بالفيوم يلتقى بوكيل وزارة الرى لمناقشة مشاكل مركز إطسا

التقى النائب ياسر سلومة عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وكيل وزارة الرى بالمحافظة لمناقشة مشاكل الرى التى تواجه أهالى مركز إطسا.

وتم خلال اللقاء مناقشة مشكلة مياه الرى فى النهايات وآلية وضع الحلول المناسبة لها، ووضع طريق بحر البنات بدءًا من قرية القاسمية، وانتهاءً بقرية الحامولى فى خطة الحوائط الساندة.

كما تم مناقشة مشكلة بحر الجرجبه وتغطية مصرف أبو عوض بعزبة المرغنى، مرورًا بعزبة أبو دياب التابعتين للوحدة المحلية لقرية قاسميه، وتم الاتفاق على وضع الحلول المناسبة والبدء فى إجراءات الاعتمادات اللازمة لتنفيذها فى أقرب وقت.

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