جامعة الإسكندرية تكرم الدكتورة هند حنفى رئيس الجامعة الأسبق

كرم مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور رشدى زهران رئيس الجامعة الدكتورة هند حنفى رئيس الجامعة الأسبق، تقديراً لدورها البارز وعطاءها المتميز خلال الفترة التى شغلتها كأول سيدة تتولى هذا المنصب على مستوى مصر والشرق الأوسط فى الفترة مـن 2009ـ 2011.

وقال بيان للجامعة اليوم، أن الدكتورة هند حنفى استطاعت خلال توليها الوصول بالجامعة إلى مكانة دولية متقدمة لتدخل لأول مرة فى التصنيف العالمى للجامعات.

وفى كلمته، أشاد رئيس الجامعة بجهود الدكتورة هند حنفى بدءاً من دورها فى تطوير التعليم الطبى ووكالة كلية الطب مروراً بتوليها منصب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ثم منصب رئيس الجامعة وما قدمته خلال هذه الفترة من عطاء متميز للجامعة.

وأشار أعضاء المجلس لدورها فى حصول الجامعة فى عهدها على الترتيب 147 ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم لعام 2010، واختيارها رئيساً لمكتب الجامعات الفرانكوفونية بمنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب مواقفها الشخصية والانسانية مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والتى تعكس شخصها الكريم.

من جانبها، أعربت الدكتورة هند حنفى عن تقديرها لجامعة الاسكندرية واعتزازها بتكريم الجامعة لها متمنية لادارة الجامعة الحالية التوفيق فى تحقيق التقدم والازدهار للجامعة.