قطع المياه عن مدينة قنا فى العاشرة من مساء اليوم حتى الخامسة من فجر غد

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة قنا، فى بيان رسمى لها، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة قنا، وذلك من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة 5 صباح غد السبت؛ لتوقف محطتى الصالحية والحميدات لإجراء أعمال الصيانة.

كما أعلنت شركة الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "حدائق أكتوبر، وابنى بيتك 1-2-3-4-5، ومحور الشركات"، وذلك من الساعة 12 ظهر غد السبت، وحتى الساعة 12 ظهر الأحد، نظراً لأعمال ربط خطى مياه قطر 1000 مم الخارجين من محطة مياه أكتوبر الجديدة على الخط القائم قطر 1100 مم.