أمن الإسكندرية يضبط 3 خارجين على القانون وبحوزتهم مواد مخدرة

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة، من ضبط كل من "أحمد. ع" -25 سنة بدون عمل مقيم دائرة القسم، و"أحمد.ح" - 28 سنة بدون عمل، و"محمد.ح" -31 سنة بدون عمل وبحوزتهم 20 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام و11 لفافة لمخدر الهيروين تزن حوالى 35 جراما وميزان حساس، و3 آلاف و270 جنيها وسلاح أبيض "مطواة" و2 هاتف محمول.

وأقر المتهمون بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار- والمبالغ من حصيلة الاتجار، واستخدامهم الميزان لوزن المواد المخدرة والهاتف للاتصال بعملائهم والمطواة بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات قسم شرطة الدخيلة، وجار العرض على النيابة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمرك من ضبط "سعيد.ش.م.ع" -28 سنة بدون عمل مقيم دائرة القسم بحوزته 20 قطعة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 15جراما" و50 جنيهاً - وهاتف محمول.