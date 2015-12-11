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بالأسماء...الجيزة تغلق 10 ملاهى ليلية ومطاعم فى 48 ساعة

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أعلنت محافظة الجيزة عن غلق وتشميع 10 ملاهى ليلية ومطاعم مخالفه وغير مرخصة بنطاق احياء العجوزة والعمرانية، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية ووزارة وشرطة السياحة، وذلك فى سلسلة الحملات المفاجئة خلال الـ 48 ساعة الماضية للجنة محافظ محافظة الجيزة للتفتيش والمراقبة على المطاعم .

وقال الدكتور خالد زكريا العادلى محافظ الجيزة فى بيان اليوم، إن الحملات التفتيشية والرقابية تتم على الملاهى الليلية بصوره مفاجئة ومن خلال اللجنة التى تم تشكيلها منذ أيام للمرور على الملاهى والمطاعم ومراجعة التراخيص ومدى توافر الاشتراطات الفنية وضبط المخالف منها وتضم كافة الجهات المعنية، مضيفا أنه يتم رصد الملاهى المخالفة وإصدار قرارات لغلقها ويتم تنفيذ الغلق والتشميع خلال ساعات من إصدار القرار بالتنسيق مع وزارة السياحة.

وأضاف أن المنشآت التى يتم تشميعها يحظر على أصحابها فض الأختام منها وفى حال حدوث ذلك يتم تحريك دعوى جنائية ضد كل من قام بذلك علاوة على إعادة الغلق.

وقال المحاسب ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وعضو اللجنة، إنه تم رفع جميع الإشغالات من أمام البارات الموجودة بتلك الملاهى حيث شملت معدات موسيقية وكراسى حديد وسماعات وشاشات ومراوح ووجاء فحم وسلالم وكشافات ومشروبات غازية والتحفظ عليها بمخازن الأحياء المختصة.

وأضاف أن المطاعم والملاهى التى تم غلقها شملت 4 ملاهى بشارع الهرم و 6 ملاهى بالعجوزة وتواصل اللجنة اعمالها بشكل مفاجئ والمتابعة المستمرة واتخاذ الاجراءات القانونية فى حالة إعادة الفتح.

وضمت قائمة الملاهى والمطاعم التى تم غلقها، بحسب بيان المحافظة "ألف ليلة وميونيخ وقاعة مزازيك وسنيورة وجميعهم بشارع الهرم وملهى راندفو بشارع شهاب بالمهندسين ومطعم جينيستا بجامعه الدول العربية وكوفى الخان وبشارع فوه ومطعم ليلى كريزى بشارع سالم سالم ومطعم كوك روك بجامعة الدول ومقهى ليلى بيانو بشارع قناة السويس" وأكدت أنه ترجع أسباب الغلق إلى أن هذه المنشآت تعمل بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وكان المحافظ شكل لجنة من كافة الجهات تضم مديرية أمن الجيزة ووزارة السياحة وشرطة السياحة والحماية المدنية وشرطة المرافق والكهرباء والأمن الصناعي وإدارة السياحة والصحة والبيئة والحي المختص وجهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة والشئون القانونية والطب البيطرى بهدف التنسيق بين الجهات لسد الثغرات التى ربما يستغلها أصحاب المنشآت المخالفة وللجنة صلاحيات الغلق الفوري للمنشآت المخالفة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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