بالصور.. ضبط 9 سيدات تحرضن على الفسق داخل الملاهى الليلية بالإسكندرية

شنت إدارة قسم مكافحة الآداب العامة، بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف التلواني رئيس قسم مكافحة الآداب، حملة مفاجئة لضبط جرائم التحريض على الفسق بالملاهى الليلية والمنشآت السياحية والمحال العامة.

أسفرت الحملة، التى شارك فيها المقدم عادل سلام والرائد عماد لطفى، بالاشتراك مع ضباط مباحث شرطة السياحة، العقيد فتح الله البرقوقى، والعقيد أحمد كشك، عن ضبط عدد من الفتيات فى قضايا تحريض علي الفسق.

ونجحت الحملة، فى ضبط "رشا. م"-31 سنة بدون عمل، مقيمة المندره قبلى ثانى المنتزه، بحالة تحريض على الفسق داخل ملهى ليلى، و"اسماء .ص" – 28 سنة بدون عمل، ومقيمة محرم بك، بحالة تحريض على الفسق داخل ملهي ليلى، و"ريهام .م"- 30 سنة بدون عمل ومقيمة المندرة قبلى، بحالة تحريض على الفسق داخل ملهى، و"نجوى. ا"- 27 سنة بدون عمل ومقيمة الرمل ثانى، بحالة تحريض على الفسق داخل ملهي ليلي .

كما تم ضبط "عائشه .م"- 23 سنة بدون عمل ومقيمة الرمل أول، بحالة تحريض على الفسق داخل ملهى ليلى، و"نانسى .م" -20 سنة بدون عمل، ومقيمة ش رأس التين الجمرك، داخل ملهى، بحالة تحريض على الفسق، و"إسلام .ج"- 33 سنة راقصة ومقيمة الرمل أول بحالة تحريض على الفسق، و"هدى .ج"-25 سنة راقصة، ومقيمه سيدى بشر أول المنتزه ضبط بحاله تحريض على الفسق داخل ملهى ليلى مزازيك، و"حنان. ر"- 25 سنة راقصة ومقيمه مطوبس كفر الشيخ، بحاله تحريض على

>الفسق داخل ملهى.

وفي مجال قضايا المحال العامة، تم ضبط 3قضايا مخالفه تقديم خمور، و5قضايا عدم إعلان عن منع تقديم الخمور، و4 قضايا تشغيل مسرح منوعات بدون ترخيص، و11 قضية عدم حمل شهادة صحية، و4 قضايا عدم إخطار عن فقرة فنية، و2 قضية عدم إخطار عن تقديم مضيفات، وقضية سلاح أبيض.

كما تم ضبط 8 أحكام جزئية، و4 مخالفة هدم وجود رخصة مدير مسئول، و16مخالفة مزاولة مهنة، بدون ترخيص، و3 قضايا مخالفة بدلة رقص مخالفة للمواصفات.



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