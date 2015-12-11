الداخلية تضبط 3 آلاف كيلو بانجو ومليون قرص منشط جنسى وتبيد 4 أفدنة مخدرات

قاد اللواء أحمد الخولى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، وضبط متجرى ومتعاطى المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الحملات الأمنية خلال شهر، عن ضبط ( 182 ) قضية "اتجار وتعاطى فى المواد المخدرة" بلغ المتهمين فيها ( 238 ) متهماً.

كما تم ضبط كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (3140,500 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (1391,547 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (11,091 كيلو جرام )، و(5,705 كيلو جرام) كوكايين، و( 750 جرام ) أفيون، و( 1232536 قرص مخدر )، و( 1101000 قرص منشط جنسى).

كما تم إبادة (4 أفدنة و12 قيراط) منزرعة بنبات القنب المخدر، كما تم ضبط ( 2 ) بندقية خرطوش، و (2) فرد خرطوش، و( 156 ) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، و( 22 ) قطعة سلاح أبيض، و(11) دراجة بخارية، و (51) سيارة.

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