5 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة رام الله فجر اليوم

>أعلنت مصادر طبية فلسطينية إصابة خمسة مواطنين أحدهم بطلق نارى فى اليد اليسرى و ال4 برصاصات معدنية مغلفة بالمطاط فى مختلف أنحاء الجسم خلال مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال لوسط مدينة رام الله فجر اليوم الجمعة.

وأوضحت المصادر - فى تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط صباح اليوم الجمعة - أن الجرحى الذين أصيبوا خلال هذه المواجهات بوضع مستقر وتم نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبى فى المدينة لتلقى العلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن معتز أبو كويك وهو من سكان مخيم قلنديا للاجئين خلال تواجده وسط مدينة رام الله خلال هذا الاقتحام.

وأوضح مصدر أمنى أن المواجهات تركزت فى شارع ركب وسط المدينة وأن الاحتلال خلع أبواب مختبر المكتبة العلمية التى يملكها المواطن عزمى وليد أبو رحمة وصادر كاميرات المراقبة قبل أن ينسحب من المكان.