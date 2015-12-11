السجن ستة أشهر للشيخ أحمد الفهد لإهانته القضاء الكويتى

حكمت محكمة كويتية الخميس بسجن أحد الأفراد البارزين فى الأسرة الحاكمة والرياضة الدولية الشيخ أحمد الفهد الصباح ستة أشهر بتهمة إهانة القضاء، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة القبس على موقعها الإلكترونى أن الشيخ أحمد تلقى أمرا بدفع مبلغ ألف دينار (3300 دولار) لوقف تنفيذ عقوبة السجن بانتظار أن تبت فيها محكمة الاستئناف.

والحكم ليس نهائيا حيث يمكن الطعن به أمام الاستئناف والمحكمة العليا.

والشيخ أحمد، رئيس المجلس الأوليمبى الآسيوى، ومقره الكويت، وحاصل على عدد آخر من المناصب الرياضية الدولية.

وأوضحت الصحيفة أن الشيخ أحمد ادين لأنه "نسب قولا لأمير البلاد دون إذن خاص من الديوان الأميرى" وبسبب "عبارات تحرض على مخالفة النظام العام"، وردت خلال مقابلة أجرتها معه محطة تليفزيون محلية.

وأضافت أن المقابلة تضمنت أيضا "عبارات من شأنها إهانة وتحقير أعضاء النيابة العامة، وأخرى تخل علانية بالاحترام الواجب لقاض (النائب العام) على نحو يشكك فى نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه بأحكام القانون".

والشيخ أحمد متهم أيضا بانتهاك الحظر الإعلامى فى مزاعم مفادها أن رئيس وزراء ورئيس برلمان سابقين قد خططا لانقلاب ضد الحكومة، وهى قضية وضعت على الرف لعدم كفاية الأدلة.

وقد تقلد الشيخ أحمد عددا من المناصب الوزارية بينها النفط قبل استقالته من مجلس الوزراء عام 2011 بعد خلاف سياسى.