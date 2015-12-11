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وزير دفاع العراق يستقبل وفد تركى لمناقشة دخول القوات التركية للعراق

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وزير دفاع العراق يستقبل وفد تركى لمناقشة دخول القوات التركية للعراق وزير دفاع العراق يستقبل وفد تركى لمناقشة دخول القوات التركية للعراق

>دعا وزير الدفاع العراقى خالد متعب تركيا الى سحب قواتها من العراق، وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية اليوم الجمعة أن "وزير الدفاع العراقى استقبل الليلة الماضية فريدون سينرلى اوغلو الممثل الخاص لرئيس الوزراء فى الجمهورية التركية ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنى التركى هاكان فيدان وجرى خلال اللقاء الذى حضره عدد من قادة وزارة الدفاع استعراض لطبيعة الموقف الناشئ بين العراق وتركيا والناجم عن دخول القوات التركية إلى الأراضى العراقية".

وشدد متعب خلال اللقاء على "ضرورة أن تبادر التركية بموقف ايجابى يُراعى قواعد القانون الدولى العام ومبادئ حسن الجوار بين البلدين والعلاقات التاريخية بين شعبيهما"، مطالبا بسحب "القوات التركية الكامل والفورى والحفاظ على سيادة العراق".

من جانبه عبر المبعوث الخاص لرئيس الوزراء التركى عن "حرص تركيا على وحدة وسلامة الأراضى العراقية والحفاظ على العلاقات التاريخية القائمة بين الشعبين فضلاً عن الاستعداد لحل المشكل القائم وفق ترتيبات عملية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين ووفق آليات الحوار والتنسيق المشترك بينهما".

كان الرئيس التركى رجب طيب اردوغان قد استبعد امس الخميس سحب قوات بلاده من العراق، وتشهد العلاقات العراقية - التركية توترا على خلفية اعلان السلطات العراقية توغل قوات عسكرية تركية داخل العراق بدون علم مسبق من الحكومة العراقية.

وانقضت مهلة مدتها 48 ساعة اعطاها العراق يوم الاحد الماضى لتركيا دون سحب الاخيرة لقواتها ، وتعتزم الحكومة العراقية رفع شكوى الى مجلس الامن الدولى ضد دخول القوات التركية الاراضى العراقية والمطالبة بسحبها.

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مصر 365

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