ضبط صاحب ثلاجة مواد غذائية لاتهامه بإطلاق النار على صاحب مطعم بدمنهور

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة دمنهور، المقدم حسن قاسم، بلاغا من المستشفى العام فجر اليوم، بوصول "م.ا.م" صاحب مطعم ومقيم شارع عبدالسلام الشاذلى دائرة القسم، مصاب برش خرطوش أسفل العين اليسرى.

وبسؤاله اتهم "م.ب.ع" صاحب ثلاجة مواد غذائية، ومقيم شارع المعهد الدينى دائرة القسم بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته، ما أدى لإصابته حال تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وآخر يدعى "ا.ا" مقيم بذات الناحية .

وتمكن فريق من المباحث برئاسة النقيب محمد سعيد جودة معاون أول مباحث قسم دمنهور، وبإشراف المقدم حسن قاسم رئيس المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بندقية خرطوش عيار 12 ماركة باك ماستر تحمل رقم 13810-13 و3 طلقات، و2 فارغ لذات العيار.

وبمواجهته اعترف بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر 19118/744 جنايات القسم لسنة 2015 .