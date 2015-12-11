القبض على عاطل بحوزته 31 "قرش حشيش" قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز منوف بالمنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 31 "قرش حشيش"، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة، واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء جمال شكر رئيس مدير المباحث الجنائية، يفيد بتعدد البلاغات ضد "إبراهيم. ن" 25 عاما عاطل ومقيم بقرية كفر فيشا التابعة لدائرة المركز- لاتجاره فى المواد المخدرة وترويجها على المتعاطين.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة الرائد خالد عبد الحليم رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء أحمد كشك، ومحمد التحيوى، ومحمد كشاف، وأحمد الألهم معاونى مباحث المركز، وتم ضبط المتهم وبحوزته 31 "قرش حشيش"، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.