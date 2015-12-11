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القبض على عاطلين بحوزتهما 2400 قرص مخدر قبل ترويجها بالجيزة

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القبض على عاطلين بحوزتهما 2400 قرص مخدر قبل ترويجها بالجيزة القبض على عاطلين بحوزتهما 2400 قرص مخدر قبل ترويجها بالجيزة
ألقت مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة، القبض على عاطلين، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة 2400 قرص مخدر بمنطقة العمرانية، واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق .

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة بإشراف العميد حسن عليوة مدير الإدارة، باتجار "م.ا" و"ع.ح" عاطلين بالمواد المخدرة، وترددهما على منطقة العمرانية لترويج الأقراص المخدرة على عملائهما.

وبإعداد كمين لهما تمكن المقدم محمد حامد والرقيب وائل مصطفى من ضبط المتهمين وبحوزتهما 2400 قرص مخدر، وهاتفين محمول ومبلغ 2000 جنيه، واعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة استعدادا لترويجها على عملائهما، والمبلغ المالى حصيلة البيع، فحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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مصر 365