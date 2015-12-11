اليوم.. ختام مؤتمر الديمقراطية من أجل القرن 21 بمكتبة الإسكندرية

تختم مكتبة الإسكندرية اليوم، فعاليات المؤتمر الدولى "الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين"، الذى تنظمه مكتبة الإسكندرية، فى الفترة من 9-?? ديسمبر 20?5م.

ويُعد موضوع المؤتمر من القضايا التى لها أهمية وإلحاح فى المنطقة العربية، التى زادت فيها تطلعات شعوبها نحو الديمقراطية خلال السنوات الماضية فيما يٌعرف بالربيع العربى، الذى لم يمتخض فى كل الحالات عن نتائج إيجابية، إذ بينما نعمت بعض الدول باستقرار نسبى حذر، فإن دولا أخرى من ليبيا إلى العراق مرورا بالصومال واليمن وسوريا والسودان انزلقت فى نزاعات، وحروب أهلية، وهو ما يكشف عن أن حلم الديمقراطية لا تزال بعيدة المنال بالنسبة لجيل كامل من الشباب العربى.

يذكر أن المؤتمر شارك فيه العديد من رؤساء الدول السابقين وعلى رأسهم روزاليا أرتياجا وهى أول امرأة تولت منصب رئيس ونائب رئيس الإكوادور، ورجب كمال ميدانى الرئيس السابق لألبانيا فى الفترة من 1997 إلى 2002 وهو حاصل على البكالريوس فى الفيزياء من جامعة تيرانا، وبوريس تاديتش الرئيس السابق لصربيا، تولى الرئاسة فى الفترة من 2004 إلى 2012، بيتار ستويانوف رئيس بلغاريا السابق الذى تولى الرئاسة فى الفترة من 1997 إلي 2002م، ويشارك فى عدد من المنظمات الدولية.

أما من الشخصيات الدولية المشاركة فى المؤتمر عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وعضو مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، و فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء اللبنانى السابق.