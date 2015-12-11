"مرور الإسكندرية": تشغيل نيابة مرور العجمى لخدمة 3 مناطق مجاورة

أعلنت إدارة مرور الإسكندرية بقيادة اللواء عصمت الأشقر، أنه تم تشغيل نيابة مرور غرب الإسكندرية بالعجمى، والتى تخدم مناطق كرموز ومينا البصل والدخيلة، كما تخدم المواطنين التابعين لوحدة مرور برج العرب.

وطالبت إدارة مرور الإسكندرية المواطنين التابعين لنيابة مرور البرج بالتوجه إلى نيابة مرور العجمى لحين الانتهاء من تشغيل نيابة مرور البرج خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك تسهيلا على المواطنين فى استخراج شهادة المخالفات لسياراتهم أو إنهاء إجراء الرخص المسحوبة، وذلك توفيرا للجهد والوقت ولتخفيف المعاناة عن المواطنين، والذين كانوا يضطرون للتوجه إلى نيابة مرور أبيس لإنهاء الإجراءات والتى تبعد حوالى 30 كيلو متر عن المنطقة السكنية التابعة لهم.