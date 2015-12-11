أخبار عاجلة

وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"مرور الإسكندرية": تشغيل نيابة مرور العجمى لخدمة 3 مناطق مجاورة

Google+ Print
"مرور الإسكندرية": تشغيل نيابة مرور العجمى لخدمة 3 مناطق مجاورة "مرور الإسكندرية": تشغيل نيابة مرور العجمى لخدمة 3 مناطق مجاورة
أعلنت إدارة مرور الإسكندرية بقيادة اللواء عصمت الأشقر، أنه تم تشغيل نيابة مرور غرب الإسكندرية بالعجمى، والتى تخدم مناطق كرموز ومينا البصل والدخيلة، كما تخدم المواطنين التابعين لوحدة مرور برج العرب.

وطالبت إدارة مرور الإسكندرية المواطنين التابعين لنيابة مرور البرج بالتوجه إلى نيابة مرور العجمى لحين الانتهاء من تشغيل نيابة مرور البرج خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك تسهيلا على المواطنين فى استخراج شهادة المخالفات لسياراتهم أو إنهاء إجراء الرخص المسحوبة، وذلك توفيرا للجهد والوقت ولتخفيف المعاناة عن المواطنين، والذين كانوا يضطرون للتوجه إلى نيابة مرور أبيس لإنهاء الإجراءات والتى تبعد حوالى 30 كيلو متر عن المنطقة السكنية التابعة لهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365