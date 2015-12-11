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ضبط 10 أطنان مخللات و1.500 طن دقيق مجهولة المصدر بالبحيرة خلال حملة

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ضبط 10 أطنان مخللات و1.500 طن دقيق مجهولة المصدر بالبحيرة خلال حملة ضبط 10 أطنان مخللات و1.500 طن دقيق مجهولة المصدر بالبحيرة خلال حملة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 10 أطنان مخللات مجهولة المصدر و1.500 طن دقيق فاخر مجهول المصدر.

شنت الأجهزة الأمنية حملة بالبحيرة مكبرة برئاسة اللواء أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث ، للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مصنع مخللات "بدون ترخيص" كائن بقرية لقانه مركز شبراخيت لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته كمية 10 أطنان مخللات مجهولة المصدر، تم تحرير المحضر 13272/2015 جنح مركز شبراخيت.

وتم ضبط صاحب مخزن دقيق كائن بدائرة مركز كفر الدوار، لحيازته 1.500 طن دقيق فاخر مجهول المصدر، وتم تحرير المحضر 22681/2015 جنح مركز كفر الدوار.

كما تم ضبط صاحب مكتبة كائنة بمدينة بدر لحيازته 925 صاروخ ألعاب نارية محظورة، وتحرر المحضر 12168/2015 جنح مركز بدر، بالإضافة إلى ضبط صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية كائنة بناحية الطريق الزراعى السريع دائرة مركز دمنهور لحيازته 50 كيلو جبن رومى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر المحضر 28420/2015 جنح مركز دمنهور.

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مصر 365

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