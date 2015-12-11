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أوقاف سوهاج:خطبة الجمعة اليوم بعنوان "خطورة الأفكار الهدامة والتصدى لها"

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أوقاف سوهاج:خطبة الجمعة اليوم بعنوان "خطورة الأفكار الهدامة والتصدى لها" أوقاف سوهاج:خطبة الجمعة اليوم بعنوان "خطورة الأفكار الهدامة والتصدى لها"
قال الشيخ إسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إنه تقررأن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان "خطورة الأفكار الهدامة وضرورة التصدى لها لتحقيق الأمن والاستقرار".

وتتناول الخطبة الحديث عن نعمة الأمن والاستقرار واستقرار الأوطان ضرورة شرعية، والعوامل التى تؤدى إلى استقرار الوطن من حب الإنسان لوطنه والتآلف والتعاون بين الناس والسمع والطاعة لولى الأمر فى طاعة الله ورضاه، وتتناول الخطبة أيضا الحديث عن تحذير الناس من الفتن، وخطورة الدعوات الهدامة على الفرد والمجتمع وضرورة التصدى لها.

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مصر 365