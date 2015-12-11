وزير الصناعة: ندرس مع البنوك أوضاع جميع المصانع المتعثرة مالياً لحل أزمتها

قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الوزارة تدرس جميع المصانع المتعثرة مالياً الموجودة بجميع المحافظات وعمل اتفاقيات مع البنوك لمحاولة خروج هذه المصانع من الأزمة المالية.

وأضاف " قابيل" أن عدد المصانع المتعثرة مالياً ليس كبير وغالبيتها من المصانع المتوسطة والصغيرة، وجارى حل أزمتهم المالية لكى تعمل بكفاءة عالية، خلال الفترة القادمة وبكفاءة انتاجية كبيرة تعود بفائدة على الاقتصاد والاستثمار المصرى.

وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة تدرس ضم 6 ملايين متر مربع إلى أراضى المنطقة الصناعية ببرج العرب، وذلك فى إطار زيادة الاستثمارات، موضحاً أنه يزور الإسكندرية لدراسة حجم الاستثمارات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، ووضع خطه لإمكانية التوسع للمنطقة الصناعية بالإسكندرية.

وأوضح أن الاستثمارات فى مصر تعانى من عدة معوقات، تعمل الوزارة والحكومة الحالية على حلها.