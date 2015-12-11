ومن الغيرة ما قتل.. طالب ثانوى يطعن حبيبته بعد صفعه على وجهه بالقليوبية

شهدت مدينة شبرا الخيمة، حادثا مأساويا، بعد اعتداء طالب بالصف الثالث الثانوى بالقليوبية بسكين أبيض، على فتاة تربطه بها علاقة عاطفية، وسقطت المجنى عليها غارقة فى دمائها، تم نقل المصابة للمستشفى وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم ثانى شبرا الخيمة، بورود بلاغا من مستشفى المطرية العام بوصول "ليلى.أ. ف" 17 سنة، طالبة بالصف الثانى التجارى، مصابة بجرح طعنى نافذ بالبطن من الجهة اليمنى، واشتباه نزيف داخلى بالبطن وتم حجزها للعلاج.

أقرت المجنى عليها، بأنها حال سيرها فى شارع البطل ببهتيم دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، لشراء بعض احتياجات المنزل، قام "محمد.ع. م" 17 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوى، بالتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابتها، والاستيلاء على السلسلة الذهبية الخاصة بها وهاتفها المحمول.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهم، واعترف أمام رجال المباحث بارتكاب الواقعة، مشيرا إلى أنه على علاقة عاطفية بالمجنى عليها، ونما إلى علمه أنها على علاقة بشخص آخر، ولدى معاتبتها لغيرته عليها صفعته على وجهه، فتعدى عليها بالضرب بالسلاح المضبوط بحوزته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 30216 جنح قسم ثاني شبرا الخيمة لسنة 2015، وتولت النيابة التحقيق.

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