أخبار عاجلة

وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن القليوبية يضبط 7 ملايين قرص مخدر و2727 قضية تموين خلال شهر يوليو

Google+ Print
أمن القليوبية يضبط 7 ملايين قرص مخدر و2727 قضية تموين خلال شهر يوليو أمن القليوبية يضبط 7 ملايين قرص مخدر و2727 قضية تموين خلال شهر يوليو
أعلنت مديرية أمن القليوبية، اليوم الجمعة، فى بيان إحصائى نتائج الحملات الأمنية التى قامت بها المديرية بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام وجهاز الأمن الوطنى، والتى شاركت فيها مجموعات قتالية وتشكيلات أمنية من كافة إدارات المديرية فى الفترة من 24 يوليو وحتى الأول من شهر ديسمبر الحالى.

وكشف البيان عن تنفيذ 1609 قرارات إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية، وضبط 958 قطعة سلاح و3822 طلقة مختلفة الأعيرة و566 كيلو جرام بانجو، إضافة إلى 267 كيلو جرام حشيش و68 كيلو جرام هيروين و7 ملايين و408 آلاف قرص مخدر و52 تشكيلا عصابيا، بإجمالى 219 متهما.

كما تضمن البيان تنفيذ 138 ألفا و146 حكما قضائيا منها 1973 جنايات و51 ألفا و964 حكم حبس على 52 ألفا و74 متهما، وضبط 16 ألفا و302 مخالفة مروروية، وضبط 2727 قضية تموين و829 آداب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365