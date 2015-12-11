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المرور تضبط 46 ألف مخالفة مرورية و7 حالات تعاطى مخدرات أثناء القيادة

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المرور تضبط 46 ألف مخالفة مرورية و7 حالات تعاطى مخدرات أثناء القيادة المرور تضبط 46 ألف مخالفة مرورية و7 حالات تعاطى مخدرات أثناء القيادة
واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع، وعلى الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت الحملات المرورية بقيادة اللواء مجدى عز الدين مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، من ضبط 46339 مخالفة مرورية متنوعة، و2143 دراجة بخارية مخالفة، و1196مخالفة مرورية متنوعة على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى، وحجز 770 سيارة ودراجة بخارية مخالفة وضبط (7) حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، ورفع 179 سيارة ودراجة بخارية متروكة بالشوارع والميادين.
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