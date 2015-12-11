مباحث القاهرة تلاحق تجار الألعاب النارية قبل الكريسماس وتضبط 4 آلاف صاروخ

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت ملاحقة مروجى الألعاب النارية والشماريخ، وخاصة قبل قرب احتفالات رأس السنه الميلادية ومنع استخدامها فى الاحتفالات، وذلك بهدف الحد من ترويج تلك الألعاب التى قد تؤدى إلى وقوع الحوادث والإصابات .

وتمكن النقيب إيهاب بسيونى، معاون مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط "عبد الله ا م " 68 سنة، بائع، وبحوزته 2000 صاروخ مختلفة الأحجام، واعترف بحيازتهم بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10365 لسنة 2015م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تم ضبط " كريم م ف " 25 سنة ، بائع ، ومقيم دائرة قسيم شرطة منشاة ناصر ، وبحوزته 2000 صاروخ مختلفة الأحجام، واعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10366 لسنة 2015م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

>