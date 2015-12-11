سقوط 45 هاربا من أحكام قضائية متنوعة فى حملات على مدار 3 أيام بالسويس

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خلال حملة أمنية موسعة استمرت 3 أيام، من ضبط 45 متهما هاربين من أحكام قضائية متنوعة.

كان أصدر اللواء جمال موسى عبد البارى مدير أمن السويس، تعليمات لإدارة البحث الجنائى، برئاسة العميد محمد والى، ورئيس المباحث محمد شرباش، بشن حملات موسعة لضبط الخارجين على القانون.

أسفرت الحملات عن ضبط 25 من الخارجين عن القانون والمشتبه فيهم، كما تم ضبط 32 من المسجلين خطر، و22 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

تم التحفظ على المتهمين، وجاري تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.