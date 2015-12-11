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مصرع مبيض محارة تحت عجلات القطار بمحطة الرحمانية بالبحيرة

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مصرع مبيض محارة تحت عجلات القطار بمحطة الرحمانية بالبحيرة مصرع مبيض محارة تحت عجلات القطار بمحطة الرحمانية بالبحيرة
لقى مبيض محارة مصرعه جراء سقوطه تحت عجلات القطار بمحطة الرحمانية بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من مركز شرطة الرحمانية بسقوط شخص من أحد القطارات بمحطة سكة حديد الرحمانية دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة "سعيد أحمد الحسينى أبو حطب" مبيض محارة ومقيم قرية اللوية مركز المحمودية استقلال القطار رقم 811 القادم من دمنهور دسوق أثناء تحركه من المحطة المشار إليها زلت قدمه وسقط أرضاً، مما أدى إلى وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الرحمانية العام، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهه جنائية. تحرر المحضر 9464/2015 جنح المركز لسنة 2015 .

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