أمن البحيرة يضبط متهما هاربا من مؤبد فى قضية مخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط هارب من مؤبد فى قضية مخدرات.

جاء ذلك خلال الحملة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون.

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث من ضبط "م.ر.ع" - ومقيم أرض البرماوى- دسوق كفر الشيخ المطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية رقم 1658/2015 جنايات مركز شرطة كفرالدوار "مخدرات " حصر رقم 1436/2015 والمحكوم عليه فيها غيابى بالسجن المؤبد بجلسة 29/10/2015 .

بمواجهته أقر بصحة الحكم الصادر ضده، وتم تحرير المحضر رقم 24 أحوال مركز شرطة الرحمانية لسنة 2015.