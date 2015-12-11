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الدفع بسيارات محملة بالرمال لإزالة بقعة زيت على امتداد طريق الأوتوستراد

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الدفع بسيارات محملة بالرمال لإزالة بقعة زيت على امتداد طريق الأوتوستراد الدفع بسيارات محملة بالرمال لإزالة بقعة زيت على امتداد طريق الأوتوستراد
دفعت الأجهزة المعنية بالقاهرة، بسيارات محملة بالرمال لاستخدامها من قبل رجال الحماية المدنية فى إزالة بقعة زيت على طريق الأوتوستراد، لتجنب وقوع ثمة نتيجة تلك البقعة، فيما يقوم رجال المرور بتسيير الحركة المرورية بالطريق.

تلقي اللواء جمال حلاوة مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا منذ قليل، بوجود بقعة زيت على طريق الأوتوستراد فى الاتجاه القادم من صقر قريش إلى حلوان، وعلى الفور وجه رجال الحماية المدنية بسرعة الانتقال إلى مكان البلاغ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، بالاشتراك مع رجال المرور للعمل على تسيير الحركة المرورية بالطريق، ودفعت الأجهزة المعنية بسيارات رمال لتغطية بقعة الزيت، وإزالة البقعة من الطريق، والتى تسببت فى وقوع حادثى تصادم، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.
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