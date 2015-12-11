بالصور.. الأقصر تحتفل بتصدر نادى المدينة لمجموعة الصعيد بحضور المحافظ

تواصل محافظة الأقصر احتفالاتها بفوز فريق نادى المدينة المنورة لكرة القدم، على فريق نادى بترول أسيوط، وتصدره لمجموعة الصعيد، وشارك محمد بدر محافظ الأقصر اللاعبين والجماهير فى الاحتفالات التى استمرت حتى الصباح، كما شاركهم التدريب الذى سبق إقامة المباراة وتعهد بدعم النادى لمواصلة مسيرة صعوده، كما تعهد برعاية اللاعبين وتقديم كل الدعم اللازم لهم.

ومن جانبه قال عبدالرحيم إسماعيل رئيس النادى، إن اللاعبين فوجئوا بحضور المحافظ للتدريبات فى اليوم السابق لمباراة بترول أسيوط، وتواجد معهم حتى الصباح واستمع لمطالبهم وتعرف على طموحاتهم، ووعد بتقديم كل الدعم لهم وللنادى، كما أنه سيعمل على دعوة شركات كبرى لرعاية النادى، مشيراً إلى أن المحافظ عقد اجتماعا مع مجلس إدارة النادى، لمناقشة احتياجات ومتطلبات النادي ووعدهم بتقديم كل الدعم للنادى وتذليل كافة المعوقات للنهوض بمستوى الفريق.

وكان نادى المدينة المنورة بمحافظة الأقصر، قد حقق مساء أمس الخميس، فوزاً ثميناً على منافسه نادى بترول أسيوط بهدفين دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب نادى الأقصر الرياضى بمحافظة الأقصر ضمن مباريات الجولة السابعة من دورى القسم الثانى، وبتلك النتيجة يتوقف رصيد بترول أسيوط عند 6 نقاط ويرتفع رصيد نادى المدينة فى مجموعة الصعيد، برصيد 13 نقطة متقدما على فريق التعدين وفريق قنا بنقطة واحدة ليحتل الصدارة، وأحرز الهدف الأول اللاعب محمد ثروت قبل نهاية الشوط الأول، والهدف الثانى اللاعب محمد بدوى من ضربة جزاء فى الشوط الثانى، كما أضاع اللاعب كالوشة ضربة جزاء.

وشهد المباراة محمد بدر محافظ الأقصر وحمدى حسين وكيل مديرية الشباب والرياضة والمحامى عبد الرحيم إسماعيل رئيس نادى المدينة، وأعضاء مجلس إدارة النادى، وعقب انتهاء المباراة توجه محافظ الأقصر إلى اللاعبين وقدم لهم التهنئة على الفوز المستحق، والتقط معهم الصور التذكارية وطالبهم برفع مستواهم، مؤكدا تقديم كل الدعم للفريق حتى يصعد للدورى الممتاز.



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