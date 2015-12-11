أخبار عاجلة

وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

5 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لوسط مدينة رام الله

Google+ Print
5 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لوسط مدينة رام الله 5 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لوسط مدينة رام الله

قوات الاحتلال

أعلنت مصادر طبية فلسطينية،  إصابة خمسة مواطنين أحدهم بطلق ناري في اليد اليسرى و ال4 برصاصات معدنية مغلفة بالمطاط في مختلف أنحاء الجسم خلال مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال لوسط مدينة رام الله فجر اليوم الجمعة.

وأوضحت المصادر – وفقا لما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط صباح اليوم الجمعة – أن الجرحى الذين أصيبوا خلال هذه المواجهات بوضع مستقر وتم نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي في المدينة لتلقي العلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن معتز أبو كويك وهو من سكان مخيم قلنديا للاجئين خلال تواجده وسط مدينة رام الله خلال هذا الاقتحام.

وأوضح مصدر أمني أن المواجهات تركزت في شارع ركب وسط المدينة وأن الاحتلال خلع أبواب مختبر المكتبة العلمية التي يملكها المواطن عزمي وليد أبو رحمة وصادر كاميرات المراقبة قبل أن ينسحب من المكان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا