تنسيق روسى بريطانى لتفادى التصادم فى سماء سوريا

>أبلغت وزارة الدفاع الروسية بريطانيا عن عمليات قواتها الجوية-الفضائية فى سوريا والأساليب الروسية لتفادى وقوع أى حوادث فى سماء سوريا.

و أفادت قناة " روسيا اليوم " بأن نائب وزير الدفاع الروسى أناتولى أنتونوف رئيس المديرية العامة لسياسة الأمن والعمليات الحربية فى وزارة الدفاع البريطانية أطلع بيتر أوتكنس على العمليات العسكرية التى تجريها روسيا فى سوريا حاليا والإجراءات اللازمة لضمان أمن التحليق خلال العمليات العسكرية فى أجواء سوريا.

من جانبه، قدم أوتكنس التعازى بشأن إسقاط المقاتلة الروسية من قبل تركيا ومصرع العسكريين الروسيين فى سوريا، وشدد على اهتمام لندن بتنسيق خطوط الاتصالات مع موسكو، مؤكدا نوايا بلاده الالتزام "بقواعد السلوك" فى سوريا والتى تم توقيعها بين روسيا والولايات المتحدة فى أكتوبر الماضى.

وكان البرلمان البريطانى قد سمح الأسبوع الماضى بمشاركة القوات البريطانية فى العمليات العسكرية التى ينفذها التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش " فى سوريا.

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