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وزير النقل: محطة مترو الزمالك قائمة لكننا نبحث عن حل هندسى لإرضاء الأهالى

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وزير النقل: محطة مترو الزمالك قائمة لكننا نبحث عن حل هندسى لإرضاء الأهالى وزير النقل: محطة مترو الزمالك قائمة لكننا نبحث عن حل هندسى لإرضاء الأهالى
أكد الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل أن محطة مترو الزمالك قائمة لكن الوزارة تبحث عن حل هندسى لإرضاء أهالى حى الزمالك الرافضين لوجود المحطة.

وقال الجيوشى: "لا نريد أن ننفذ المحطة والأهالى غاضبين من وجودها.. لكن محطات المترو موجودة فى أرقى الأماكن وأفضل مدن أوروبا بها محطات مترو ولم تؤثر عليها بالسلب أو تحدث أضرار".

وأضاف وزير النقل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "الوزارة تبحث عن حل هندسى يلبى ما يطلبه الأهالى من عدم تأثير المحطة عليهم بالسلب دون إلغاءها من المخطط العام للمرحلة الثالثة بالخط الثالث"، لافتا إلى أن سكان الزمالك يرفضون المحطة بينما يطلبها الطلاب ومرتادو الحى من المواطنين، لذلك نبحث عن حل يرضى الطرفين.

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مصر 365