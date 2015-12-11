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سيولة مرورية بالطرق الرئيسية وشوارع وميادين القاهرة والجيزة

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سيولة مرورية بالطرق الرئيسية وشوارع وميادين القاهرة والجيزة سيولة مرورية بالطرق الرئيسية وشوارع وميادين القاهرة والجيزة
شهدت الطرق الرئيسية والشوارع والميادين بالقاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة سيولة مرورية، فى ظل تواجد أمنى لرجال المرور، كما شهد محور 15 مايو ونفق الأزهر وشارع فيصل وميدان رمسيس والجلاء سيولة مع وجود زحام بسيط فى ميدان الإسعاف.

كما شهد شارعا جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز ومطلع كوبرى أكتوبر حتى ميدان التحرير سيولة فى حركة السير أمام السيارات، مع تواجد مكثف لرجال المرور بالميادين الرئيسية للعمل على فك أى زحامات مرورية أمام قائدى السيارات، ومنع مخالفات السير عكس الاتجاه.

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