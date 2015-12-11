الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة شمالا.. والصغرى فى القاهرة 12

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة، اليوم الجمعة، ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على باقى الانحاء نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء، وتكون خفيفة على مناطق من الوجه البحرى، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهو معتدل إلى مضطرب، تكون الرياح شمالية غربية، وارتفاع الموج بمعدل مترين إلى مترين ونصف، أما البحر الأحمر فيكون أيضا معتدلا إلى مضطرب، حيث تكون الرياح شمالية غربية، وارتفاع الموج بمعدل 2 إلى 2.5 متر.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

موضوعات متعلقة:

الصغرى 12 العظمى 19،الصغرى 14 العظمى 17،الصغرى 14 العظمى 19،الصغرى 15 العظمى 19،الصغرى 15 العظمى 18،الصغرى 14 العظمى 19،الصغرى 13 العظمى 20،الصغرى 14 العظمى 20،الصغرى 03 العظمى 19،الصغرى 1- العظمى 17،الصغرى 3 العظمى 19،الصغرى 10 العظمى 22،الصغرى 17 العظمى 22،الصغرى 14 العظمى 25،الصغرى 16 العظمى 23،الصغرى 03 العظمى 19،الصغرى 2 العظمى 14،الصغرى 7 العظمى 20،الصغرى 8 العظمى 20،الصغرى 08 العظمى 20،الصغرى 8 العظمى 20،الصغرى 10 العظمى 21،الصغرى 12 العظمى 18،الصغرى 07 العظمى 21،الصغرى 10 العظمى 21،الصغرى 09 العظمى 23،الصغرى 11 العظمى 24،الصغرى 17 العظمى 24،الصغرى 19 العظمى 22،الصغرى 12 العظمى 23،الصغرى 11 العظمى 23،الصغرى 14 العظمى 22،الصغرى 10 العظمى 18.

- خبراء الأرصاد : طقس مائل للبرودة عل السواحل الشمالية الغربية

>

>