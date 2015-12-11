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الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة شمالا.. والصغرى فى القاهرة 12

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة شمالا.. والصغرى فى القاهرة 12 الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة شمالا.. والصغرى فى القاهرة 12
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة، اليوم الجمعة، ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على باقى الانحاء نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء، وتكون خفيفة على مناطق من الوجه البحرى، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهو معتدل إلى مضطرب، تكون الرياح شمالية غربية، وارتفاع الموج بمعدل مترين إلى مترين ونصف، أما البحر الأحمر فيكون أيضا معتدلا إلى مضطرب، حيث تكون الرياح شمالية غربية، وارتفاع الموج بمعدل 2 إلى 2.5 متر.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :


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القاهرة

الصغرى 12 العظمى 19،

الإسكندرية

الصغرى 14 العظمى 17،

مطروح

الصغرى 14 العظمى 19،

بورسعيد

الصغرى 15 العظمى 19،

دمياط

الصغرى 15 العظمى 18،

بلطيم

الصغرى 14 العظمى 19،

الإسماعيلية

الصغرى 13 العظمى 20،

السويس

الصغرى 14 العظمى 20،

العريش

الصغرى 03 العظمى 19،

نخل

الصغرى 1- العظمى 17،

طابا

الصغرى 3 العظمى 19،

الطور

الصغرى 10 العظمى 22،

مرسى علم

الصغرى 17 العظمى 22،

الغردقة

الصغرى 14 العظمى 25،

شرم الشيخ

الصغرى 16 العظمى 23،

رفح

الصغرى 03 العظمى 19،

كاترين

الصغرى 2 العظمى 14،

سيوة

الصغرى 7 العظمى 20،

المنيا

الصغرى 8 العظمى 20،

الفيوم

الصغرى 08 العظمى 20،

رأس سدر

الصغرى 8 العظمى 20،

أبو سمبل

الصغرى 10 العظمى 21،

وسط الدلتا

الصغرى 12 العظمى 18،

أسيوط

الصغرى 07 العظمى 21،

سوهاج

الصغرى 10 العظمى 21،

الأقصر

الصغرى 09 العظمى 23،

أسوان

الصغرى 11 العظمى 24،

شلاتين

الصغرى 17 العظمى 24،

حلايب

الصغرى 19 العظمى 22،

الوادى الجديد

الصغرى 12 العظمى 23،

قنا

الصغرى 11 العظمى 23،

نويبع

الصغرى 14 العظمى 22،

السلوم

الصغرى 10 العظمى 18.

موضوعات متعلقة:

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