الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة شمالا.. والصغرى فى القاهرة 12

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة، اليوم الجمعة، ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على باقى الانحاء نهارا، شديد البرودة ليلا.إعلان - Ads إعلان - Ads
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- خبراء الأرصاد : طقس مائل للبرودة عل السواحل الشمالية الغربية
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء، وتكون خفيفة على مناطق من الوجه البحرى، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهو معتدل إلى مضطرب، تكون الرياح شمالية غربية، وارتفاع الموج بمعدل مترين إلى مترين ونصف، أما البحر الأحمر فيكون أيضا معتدلا إلى مضطرب، حيث تكون الرياح شمالية غربية، وارتفاع الموج بمعدل 2 إلى 2.5 متر.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
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القاهرةالصغرى 12 العظمى 19،
الإسكندريةالصغرى 14 العظمى 17،
مطروحالصغرى 14 العظمى 19،
بورسعيدالصغرى 15 العظمى 19،
دمياطالصغرى 15 العظمى 18،
بلطيمالصغرى 14 العظمى 19،
الإسماعيليةالصغرى 13 العظمى 20،
السويسالصغرى 14 العظمى 20،
العريشالصغرى 03 العظمى 19،
نخلالصغرى 1- العظمى 17،
طاباالصغرى 3 العظمى 19،
الطورالصغرى 10 العظمى 22،
مرسى علمالصغرى 17 العظمى 22،
الغردقةالصغرى 14 العظمى 25،
شرم الشيخالصغرى 16 العظمى 23،
رفحالصغرى 03 العظمى 19،
كاترينالصغرى 2 العظمى 14،
سيوةالصغرى 7 العظمى 20،
المنياالصغرى 8 العظمى 20،
الفيومالصغرى 08 العظمى 20،
رأس سدرالصغرى 8 العظمى 20،
أبو سمبلالصغرى 10 العظمى 21،
وسط الدلتاالصغرى 12 العظمى 18،
أسيوطالصغرى 07 العظمى 21،
سوهاجالصغرى 10 العظمى 21،
الأقصرالصغرى 09 العظمى 23،
أسوانالصغرى 11 العظمى 24،
شلاتينالصغرى 17 العظمى 24،
حلايبالصغرى 19 العظمى 22،
الوادى الجديدالصغرى 12 العظمى 23،
قناالصغرى 11 العظمى 23،
نويبعالصغرى 14 العظمى 22،
السلومالصغرى 10 العظمى 18.
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- خبراء الأرصاد : طقس مائل للبرودة عل السواحل الشمالية الغربية
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