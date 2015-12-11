حبس سائق وعاطل خطفا "حلاق" بعد استدراجه بصوت وهمى لفتاة وطلبا فدية 50 آلف جنيه

أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار على محجوب بحبس "إسلام.ع" سائق و "سيد.ا" عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بخطف "محمد.ه" 22 سنة ويعمل حلاق وطلب فدية مالية لإطلاق سراحه، بسبب خلافات مالية بين المتهم الثانى ووالد المجنى عليه "ه.م"، وطلبت النيابة سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى العقيد طارق حمزة بلاغًا من تاجر يدعى "ه.م" أفاد فيه بتعرض نجله "محمد" والبالغ من العمر 22 سنة للخطف على يد مجهولين ومساومته على مبلغ 50 آلف جنيه فدية لإطلاق سراحه، وبالتحرى تبين أن وراء الواقعة كل من "إسلام.ع" سائق و" سيد.ا" عاطل، وأنهما ارتكبا الواقعة بسبب خلاف بين المتهم الثانى "سيد.ا" ووالد المجنى عليه.

بتكثيف التحريات تم رصد مكان المتهم الأول وخرجت قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض عليه، وأرشد عن مكان اختباء المتهم الثانى، وتم ضبطه هو الآخر بشقة بمنطقة المطرية، وتم العثور على المجنى عليه مقيداً بالحبال، واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة لتصفية خلافات مالية مع والد المجنى عليه، وأنهما استدرجاه بمكالمة هاتفية قلد خلالها المتهم الأول صوت فتاة وأقنع المجنى عليه بمقابلته وحددا موعدا ومكانا للقاء، وأثناء ذلك تمكنا من الإيقاع به وخطفه داخل سيارة ميكروباص واقتياده إلى شقة بالمطرية.