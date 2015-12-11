أديل متهمة بالسرقة.. وزوجة المغني الراحل ترد

تنتشر التغريدات على موقع "تويتر" في تركيا منذ صدور الألبوم الأخير لـ أديل لمعرفة إذا ما كانت المغنية البريطانية قد سرقت في إحدى أغنياتها ألحان أغنية لمغن كردي توفي قبل 15 عاماً.

وأشار بعض مستخدمي الإنترنت إلى أوجه الشبه المتعددة بين أغنية "Million Years Ago" لأديل و" Acılara Tutunmak" لأحمد كايا الذي توفي سنة 2000، لكن البعض الآخر دحض هذه الفرضية، مستهزئاً بهؤلاء الذين أتوا بهذه الفكرة.

واستدعى الأمر تدخل أرملة المغني غولتن كايا التي صرحت لصحيفة "بوستا" التركية: "لا أظن أن فناناً في ذروة الشهرة قد يفعل أمراً مماثلاً. لكن إن حدث ذلك عن سابق تصور وتصميم، فإنه سرقة".

توفي أحمد كايا من سكتة قلبية عن 43 عاماً، ودفنت رفاته في المنفى في باريس. وهو أعلن سنة 1999 عن نيته تسجيل أغنيات بالكردية، فلاحقته السلطات التركية أمام القضاء، ما دفعه إلى المنفى.

وقد بيعت أكثر من مليوني نسخة من ألبوم أديل الأخير بعنوان "25" منذ صدوره في 20 نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن أديل حققت المستحيل، بألبومها الذي بيعت منه أكثر من 800 ألف نسخة.

على غرار أغنية أديل... أطفال سوريا: Hello can you hear me?