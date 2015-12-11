ساعة RADIOMIR 1940 الجديدة من أوفيتشيني بانيراي

تقدّم شركة أوفيتشيني بانيراي اول نموذج من مجموعة RADIOMIR 1940 يتمتع بميناء أبيض اللون. هذا الإصدار الجديد من ساعة RADIOMIR 1940 مميز بعلبته الحاضنة بحجم 42 ملم وآلية الحركة الأوتوماتيكية التي طوّرتها الشركة من عيار P.4000، بالإضافة إلى النابض الصغير الحجم غير المركزي.

إستمدت بانيراي تصميم وخصائص ساعة Radiomir 1940 3 Days Automatic الجديدة من النماذج العائدة لأربعينيات القرن الماضي، غير أن مزاياها الحديثة تُضفي عليها أسلوباً عصرياً. هي ساعة دقيقة، خفيفة الوزن ومميزة بخطوطها الاساسية ووضوحها الفائق لقراءة الوقت كما وسهولة ضبته، مما يجعل منها ساعة رياضية تناسب كل الاوقات.

كذلك، وللمرة الاولى منذ إصدار مجموعة Radiomir 1940، تقدّم بانيراي ساعة Radiomir 1940 3 Days Automatic الجديدة مع ميناء باللون الابيض. يتميّز هذا الميناء أيضاً بتصميمه الهندسي الذي يوفر أقصى درجات الوضوح وسهولة القراءة، لاسيما من خلال الارقام الكبيرة الحجم التي تتوافق مع مؤشرات الساعة وميناء الثواني الصغيرة عند علامة الساعة التاسعة، السمة الخاصة بساعات بانيراي العائدة لاربعينيات القرن الماضي.