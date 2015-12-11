تحت رعاية سمو الأميرة هيا بنت الحسين بطولة أوميغا دبي للسيدات 2015

تحت رعاية سمو الأميرة "هيا بنت الحسين"٬ حرم صاحب السمو الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس الدولة ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي تعلن "أوميغا" Omega رعايتها الرسمية لبطولة "أوميغا دبي" للغولف للسيدات للسنة السابعة على التوالي. تعتبر هذه البطولة الفعالية الوحيدة لـ "Ladies European Tour -LET" في الشرق الأوسط.

تعقد هذه المنافسة المرموقة في نادي الإمارات للغولف في دبي والتي تبدأ بيومين للتدريب الرسمي، يليهما البطولة الرسمية والتي تقام يوم الثلاثاء الموافق ٨ ديسمبر.

سيتنافس هذا العام إثنان من سفراء أوميغا العالمين للغولف - حاملين اللقب "شانشان فنغ" و"تشارلي هال" - في هذه البطولة المرموقة لتمثيل أفضل لاعبات الغولف في العالم.

سيحصل الفائز هذا العام علي جائزة نقدية قدرها ٧٥٠٠٠ يورو بالإضافة إلي ساعة "أوميغا أكوا تيرا كو-أكسيال" ٣٤ مليميتر. وهذه التحفة الفنية مصنوعة من الذهب الخالص عيار ١٨ المرصع بالألماس مع سوار من الجلد الأبيض الناصع. أي لاعب يقوم بتسديد هدف واحد سيحصل على أوميغا أكوا تيرا كو-أكسيال ٣٤ مليميتر المصنوعة من الذهب عيار ١٨ مع السوار المصنوع من الفولاذ الغير قابل للصدأ.

من المتوقع أن يجذب هذا الحدث عشاق رياضة الغولف من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن شتى أنحاء المنطقة لمشاهدة أفضل لاعبات الغولف من جميع أنحاء العالم.