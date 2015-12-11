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غدًا.. نظر طعون متهمى خلية أكتوبر أمام محكمة النقض

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غدًا.. نظر طعون متهمى خلية أكتوبر أمام محكمة النقض غدًا.. نظر طعون متهمى خلية أكتوبر أمام محكمة النقض
تنظر محكمة النقض، غدًا السبت الطعون المقدمة من دفاع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بخلية أكتوبر الإرهابية، والمتهمين بتنفيذ الاعتداء والهجوم على كنيسة العذراء بأكتوبر ومحلات الذهب.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قضت بإعدام 5 متهمين، والمؤبد إلى اثنين آخرين من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية أكتوبر الإرهابية.
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