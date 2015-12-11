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طائرات التحالف تقصف مواقع للميليشيات فى مأرب والجوف اليمنية

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طائرات التحالف تقصف مواقع للميليشيات فى مأرب والجوف اليمنية طائرات التحالف تقصف مواقع للميليشيات فى مأرب والجوف اليمنية

>قصفت طائرات دول التحالف العربى مواقع لميليشيات الحوثيين وصالح فى مديرية حريب بمحافظة مأرب شرق اليمن .

وذكر مركز سبأ الاعلامى التابع للمقاومة فى مأرب أن الطائرات قصفت تعزيزات عسكرية وصلت للميليشيات وتمركزت فى مبنى إدارة الأمن فى حريب وقتل ما لا يقل عن 8 منهم، كما استهدفت الطائرات مواقع لهم فى جبل الحشفا ودمرت لهم آليات ومعدات عسكرية .

وأضاف أن مسلحين كانوا فى سيارة هاجموا نقطة عسكرية بجوار قلعة حريب تابعة للميليشيات فقتل أحد عناصرها وجرح 3 وهرب المسلحون بعد الهجوم .

من ناحية أخرى، قصفت الطائرات تعزيزات للميليشيات كانت قادمة لدعم المحاصرين فى معسكر لبنات محافظة الجوف شمال اليمن والمجاورة لمحافظة مأرب مما أدى إلى مقتل عدد منهم وتدمير دبابة وآليات عسكرية.

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