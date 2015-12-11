مميش: عبور 287 سفينة بحمولة 15.6مليون طن قناة السويس خلال أسبوع

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس شهدت خلال الأسبوع الماضى بداية من السبت وحتى أمس الخميس، عبور 287 سفينة بحمولة 15 مليون و600 ألف طن.

وشهدت القناة القديمة من الشمال إلى الجنوب، عبور 140 سفينة بحمولة 7 مليون و500 ألف طن كما شهدت القناة الجديدة عبور 147 سفينة بحمولة 8 مليون و100ألف طن من الجنوب إلى الشمال.

وكشفت تقارير ملاحية، عن أن قناة السويس شهدت يوم السبت عبور 46 سفينة من الاتجاهين بحمولة 2 مليون و800 ألف طن، فيما شهدت قافلة الشمال عبور 27 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن كما عبرت القناة الجديدة من الجنوب إلى الشمال 19 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن.

وأضافت التقارير الملاحية، أن المجرى الملاحى للقناة شهد يوم الأحد عبور56 سفينة بحمولة 2 مليون و800 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، فيما شهدت قافلة الشمال عبور24 سفينة بحمولة مليون 300 ألف طن، وعبرت32 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و500 ألف طن، كما عبرت الاثنين 50 سفينة بحمولة 2 مليون و600 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، وشهدت قافلة الشمال عبور25 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن ، كما عبرت25 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون 100 ألف طن.

وأضافت التقارير الملاحية أن القناة شهدت يوم الثلاثاء ، عبور 41 سفينة بحمولة 2 مليون و100 ألف طن و أن قافلة الشمال شهدت عبور21 سفينة بحمولة مليون طن وعبرت20 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و100 ألف طن.

كما عبرت الأربعاء 52 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين، وشهدت قافلة الشمال عبور30 سفينة بحمولة مليون و400 ألف، فيما

>عبرت22 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و300 ألف طن.

وشهد القناة أمس الخميس عبور42 سفينة بحمولة 2 مليون و800 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، فيما شهدت قافلة الشمال عبور13 سفينة بحمولة مليون طن، كما عبرت29 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و800 ألف طن.

- عبور42 سفينة قناة السويس بحمولة 2.8 مليون طن