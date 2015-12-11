إدارة الأمن بـ"التعليم": لم نطلب حصر المعلمين الملتحيين و"المنتقبات"

أكد اللواء عمرو الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لم تعمم خطابات إلى المديريات التعليمية بشأن حصر المعلمات المنتقبات والملتحين، نافيا ما تم تداولة عبر صفحات المواقع الاجتماعى والمواقع الإخبارية

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للأمن، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الوزارة لم تطلب ذلك، موضحا أنه حال رغبة الوزارة فى ذلك سيتم مخاطبة المديريات بشكل مباشر.

وتعليقا على الخطاب الصادر من مديرية القليوبية التعليمية، بشأن حصر المعلمين الملتحين، أكدت ألفت عبد الرحيم وكيل الوزارة، أن الأمر يقتصر فقط على مجرد الحصر السنوى الذى يتم بشكل دورى ولا علاقة له بأى انتماءات سياسية أو حزبية.

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