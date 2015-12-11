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انطلاق مسابقة سوبر ستار بجامعة القناة.. الاثنين المقبل

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انطلاق مسابقة سوبر ستار بجامعة القناة.. الاثنين المقبل انطلاق مسابقة سوبر ستار بجامعة القناة.. الاثنين المقبل
تنظم إدارة النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس، مسابقة سوبر أستار الجامعة المرحلة الأولى فى مجالات الغناء والعزف والابتهالات والإنشاد الدينى، وذلك فى الفترة من ١٤ إلى ١٦ ديسمبر بمسرح مبنى الأنشطة الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقالت منى أحمد حسن، مدير أدارة النشاط الفنى، إن جميع الكليات مشاركة فى المسابقة، التى تستمر على مدار ثلاث أيام؛ ويخصص اليوم الأول الاثنين ١٤ ديسمبر لطلبة كلية التربية بالإسماعيلية والحاسبات والمعلومات والطب البشرى وطب الأسنان، والثلاثاء، فلطلبة كلية التمريض وتجارة الإسماعيلية وهندسة الإسماعيلية والطب البيطرى والسياحة والفنادق وكليات فرع العريش.

أما اليوم الأخير الأربعاء ١٦ ديسمبر، فتم تخصيصه لطلبة كليات الآداب والصيدلة والعلوم والزراعة بالإسماعيلية.

وأكدت فاتن السيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن هذه المسابقة تأتى فى إطار المسابقات التى تقيمها الجامعة، وذلك لاختيار أفضل العناصر التى تمثل الجامعة فى المسابقات التى تقام على مستوى الجامعات المصرية.

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